Monster Hunter Wilds обогнала Warhammer 40,000: Space Marine 2 в свежем чарте Steam

Valve поделилась данными о продажах в Steam за неделю с 24 сентября по 1 октября. Лидеры не изменились по сравнению с прошлой неделей — ими стали EA Sports FC 24, вышедшая 27 сентября, и Counter-Strike 2. А вот Warhammer 40,000: Space Marine 2 была отброшена до шестой строчки — тройку лидеров замыкает Throne and Liberty.

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Теперь в топе появилась Monster Hunter Wilds — разработчики открыли предзаказы и объявили системные требования, а сама игра выйдет 28 февраля. Грядущая новинка заняла пятое место, уступив портативному ПК Steam Deck.

Из недавних новинок в топе стоит отметить условно-бесплатную выживалку Once Human и ролевой экшен Black Myth: WuKong. А ещё в чарт вернулась стратегия Crusader Kings 3. В сентябре ей исполнилось четыре года, в честь чего разработчики поделились интересной статистикой.

Чарт продаж Steam с 24 сентября по 1 октября 2024 года

EA Sports FC 25 @Counter-Strike 2; Throne and Liberty; Steam Deck; Monster Hunter Wilds; Warhammer 40,000: Space Marine 2; Once Human; Crusader Kings 3; Black Myth: WuKong; Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Если говорить про российский регион, то первые два места не изменились — это Dota 2 и Counter-Strike 2. А вот Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернулась на третью строчку после того, как её занимал предзаказ Frostpunk 2. Теперь постапокалиптическая стратегия вылетела на 11 место.

Десятку же закрывает Black Myth: WuKong. Экшен не смог обогнать песочницу Tiny Glade про строительство замков, а также кооперативную Remnant 2, которая сейчас продаётся с серьёзной скидкой.