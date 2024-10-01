В PS Plus добавили Dead Space, WWE 2K24 и Doki Doki Literature Club

Sony добавила в PS Plus Essential три игры. Подписчикам сервиса стали доступны: ремейк хоррор-шутера Dead Space, визуальную новеллу Doki Doki Literature Club! и симулятор реслинга WWE 2K24.

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Чуть подробнее о каждой игре

Ремейк Dead Space — переосмысление культового хоррор-шутера, действие которого разворачивается на корабле «Ишимура». Предстоит играть за инженера Айзека Кларк

WWE 2K24 — симулятор реслинга со звёздами WWE от компании 2K Games

Doki Doki Literature Club! — продолжение высокооценённой визуальной новеллы, ставшей большим хитом в Steam.

Раздача тайтлов завершится 5 ноября. Успевайте добавить проекты до этого времени в библиотеку, чтобы сохранить к ним доступ даже после начала ноября.