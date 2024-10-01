Blizzard поделилась деталями релиза Diablo 4: Vessel of Hatred

Релиз дополнения Vessel of Hatred для Diablo IV состоится уже 8 октября. Точное время — 02:00 МСК на PC и консолях. Одновременно с этим выйдет и следующий сезон игры с новым контентом.

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Предварительная загрузка дополнения Vessel of Hatred откроется:

в Battle.net — 1 октября в 02:00 МСК;

на консолях PlayStation и Xbox — 5 октября в 02:00 МСК.

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