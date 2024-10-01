Blizzard поделилась деталями релиза Diablo 4: Vessel of Hatred
Релиз дополнения Vessel of Hatred для Diablo IV состоится уже 8 октября. Точное время — 02:00 МСК на PC и консолях. Одновременно с этим выйдет и следующий сезон игры с новым контентом.
Предварительная загрузка дополнения Vessel of Hatred откроется:
- в Battle.net — 1 октября в 02:00 МСК;
- на консолях PlayStation и Xbox — 5 октября в 02:00 МСК.
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Что ещё рассказала Blizzard:
- в честь выхода Vessel of Hatred авторизированные в Diablo 4 пользователи получат три новых предмета;
- в период с 8 октября по 8 ноября за прохождение Тёмной цитадели (новой совместной PvE-задачи для персонажей высокого уровня) можно получить еженедельный сундук с наградой и поводья косматого зверя (могучий транспорт);
- в период с 8 октября по 5 ноября можно получить новые награды Twitch Drops — раз в неделю;* за покупку или подарок 2 Twitch-подписок на трансляции в категории Diablo 4 даётся новый транспорт «Призрак покоренного». За 4 подписки — броня для транспорта «Слава победоносца».