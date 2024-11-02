Как повысить скорость загрузки игр на Nintendo Switch

Загружаете игры для Switch из Nintendo eShop? Тогда велик шанс, что вы скачиваете их на карту памяти, что замедляет время загрузки. Портал howtogeek.com рассказал, как повысить скорость загрузки игр на Switch.

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Что влияет на скорость загрузки игр на Switch

Switch продается в разных моделях, но вне зависимости от того, какой вы пользуетесь, разница в скорости загрузок между платформой Nintendo и прочими консолями довольно заметна. Иногда в медленных загрузках можно обвинить структуру той или иной игры, да и железо Switch, в целом, не самое производительное. Однако корень проблемы — это microSD-карты.

Карты памяти — отличный способ расширить скромное встроенное хранилище консоли вместо того, чтобы постоянно удалять игры и беспокоиться о недостатке свободного места. По факту, на рынке можно найти microSD под любой бюджет и желаемый объем. Они предоставят столько гигабайт памяти, что можно загрузить десятки разных игр, и все равно не забить память целиком.

Нюанс в том, что microSD-карты не рассчитаны на скорости, которые считаются стандартом для современных игр. Да, речь в том числе и о картах, созданных специально для Switch. В результате игры, установленные на карту памяти, загружаются дольше.

Карты с рейтингом скорости А2 показывают неплохие результаты, а вот UHS как правило загружают игры значительно дольше. Но есть и более простой способ повысить скорость загрузки: просто перенести игры на внутреннюю память Switch.

Как перенести игру в системную память

Перенести игру в системную память не сложно, но нужно помнить о паре моментов. Прежде всего, в памяти должно быть достаточно свободного места для игры — это может потребовать очистки или удаления какого-либо ненужного контента.