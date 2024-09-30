Авторы Assetto Corsa EVO объявили дату премьеры в официальном трейлере

Студия Kunos Simulazioni с 2019 года работает над новой частью знаменитой гоночной серии Assetto Corsa. И первый официальный трейлер игры Assetto Corsa EVO призван продемонстрировать взгляд разработчиков на автомобильную культуру и страсть к вождению.

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Разработчики заверили, что много работают над тем, чтобы игра соответствовала самым высоким стандартам. Студия хочет сделать всё правильно и поэтому не спешит представить свой проект игрокам. Тем не менее познакомиться с новой частью игроки смогут скоро: ранний доступ к Assetto Corsa EVO стартует 16 января 2025 года.

Assetto Corsa EVO заявлена как ещё более реалистичная и технологичная версия части гоночных симуляторов. Игра будет поддерживать VR и тройной экран, завялена также улучшенная симуляция характеристик автомобилей в разных погодных условиях. Игроков ждут точно воссозданные машины различных классов и эпох: дорожные, классические, гиперкары и гоночные болиды.