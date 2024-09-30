Нововведение PlayStation 5 взбесило консольных игроков

В этом месяце Sony выпустила свежее обновление для PlayStation 5, которое пока доступно в ограниченном ряде регионов. Его ключевой новинкой стала возможность настраивать приветственный центр: от виджетов до размера иконок. Загвоздка в том, что у игроков не получится избавиться от блока с новостями и рекламой из игр.

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Как и в новостной ленте Steam, пользователи PlayStation 5 могут видеть заметки разработчиков и рекламные предложения. Виджет с ними действительно можно отключить в приветственном центре после обновления, но новости и рекламные записи отныне показываются на заднем фоне меню при выборе какой-либо игры.

Пока неясно, появилось ли изменение в день выхода обновления, либо же было добавлено позднее. Массовые возмущения пользователей PlayStation 5 стали заметны только в последние дни.

Пример изменений после обновления

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До обновления игроки могли увидеть заданный разработчиками фон и послушать мелодию из игры перед её запуском. Так можно было проникнуться атмосферой игры ещё до её запуска.

Теперь же вместо стандартного заднего фона отображаются новости. Например, перед запуском Star Wars: Battlefront II (2017) предлагаются другие игры по франшизе от Electronic Arts, а страница Suicide Squad: Kill The Justice League продвигает уже неактуальную статью. На странице недавней Warhammer 40,000: Space Marine 2 можно увидеть рекламу ролика с введением во вселенную от актёра озвучки главного героя.

Ситуация касается и остальных игр — задний фон был заменён на рекламную новость. Пока неясно, было ли это сделано намеренно — новости и реклама на заднем фоне портят эстетическое восприятие и не всегда являются актуальными. К счастью, обновление добралось ещё не до всех регионов, поэтому у Sony есть время прислушаться к критике.