Стали известны точный размер ремейка Silent Hill 2 и дизайн обложки

В сети стали появляться сообщения о том, что некоторые магазины начали продавать физические копии Silent Hill 2 Remake раньше положенного времени. Из-за этого стоит опасаться спойлеров, а пока можно взглянуть на дизайн обложки и самого диска.

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На лицевой стороне получится увидеть главного героя Джеймса, который идёт по туманному городу. В небе виднеется силуэт его жены. Ничего примечательного в этой обложке нет — она давно появлялась на рекламных материалах ремейка Silent Hill 2, в том числе и на странице игры в Steam.

На задней стороне диска красуются короткое описание и несколько скриншотов. На чёрном фоне выбивается небольшая полоса с глазами, что стало отсылкой к оригинальной Silent Hill 2 на PlayStation 2 — там коробка одного из вариантов изданий была оформлена схожим образом.

Обложки ремейка для PS5 и оригинала для PS2

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Судя по фотографиям, ремейк Silent Hill 2 получит двустороннюю обложку. Вторая сторона повторяет одну из оригинальных обложек с полосой на чёрном фоне. Не менее интересным получился и сам диск. На нём можно увидеть надпись, которая встречалась на стекле в оригинальной игре.

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Что касается размера игры, то здесь информация различается. В Steam минимальным требованием указано 50 ГБ свободного пространства, а на обложке диска просят уже 55 ГБ. Третий вариант был получен в базе данных PlayStation Store — консольная цифровая версия 1.001.000 займёт 50.535 ГБ.

Предварительная загрузка на PlayStation 5 начнётся в полночь 4 октября для обладателей Deluxe-издания — начать играть получится уже 6 октября. Для тех, кто оформил предварительный заказ стандартной версии, загрузить игру получится в полночь 6 октября, а начать прохождение можно будет 8 октября.

Напомним, что демоверсия ремейка Silent Hill 2 появилась на Tokyo Game Show 2024. А сами разработчики рассказывали, что им пришлось пойти напором на Konami, чтобы выпустить игру не только для PlayStation 5, но и на PC.