Создавшая Fortnite компания Epic Games подаст в суд на Google и Samsung

Создавшая Fortnite компания Epic Games решила подать в суд на Google и Samsung
Epic Games объявила, что подаёт в суд на Google и Samsung. Всё дело в том, что компании якобы «скоординировали усилия» по препятствию распространения мобильной версии Epic Games Store, которая была запущена в Европе в августе.
Сама Samsung сделала функцию «автоблокировки» (Auto Blocker) на своих смартфонах, которая препятствует установке сторонних магазинов — Google Play Store и собственный лаунчер SamsungGalaxy Store становятся единственными способами для установки приложений. Автоблокировка начала работу в октябре 2023 года.
С июля 2024 года автоблокировка стоит на всех смартфонах Samsung по умолчанию — для её отключения нужно менять настройки. Epic Games показала, что для установки сторонних магазинов потребуется «исключительно сложный» процесс из 21 шага.
Epic Games просит у суда запретить «антиконкурентное и недобросовестное поведение», а также обязать Samsung сделать автоблокировку функцией, не установленной по умолчанию. Это должно обеспечить конкуренцию для различных магазинов приложений.
Глава Epic Games Тим Суинни заявил, что автоблокировка даже не является инструментом безопасности для смартфонов, а направлена именно на предотвращение конкуренции. При этом пока у компании нет каких-либо доказательств сговора Samsung и Google — он надеется, что это выяснится в ходе судебного разбирательства.
Что касается успехов Epic Games Store на мобильных платформах, то пока Тим Суинни рассказал лишь о 10 миллионах загрузок. При этом управленец уверен, что к концу года 100 миллионов установок может быть достижимым числом, которое показывает «рост», но не «огромную цифру».
Сама Epic Games уже побеждала в суде, добившись возможности Fortnite вернуться на мобильные платформы. Например, в декабре 2023 года была одержана победа над Google. А этим летом Apple одобрила появление Epic Games Store на устройствах iOS — всё благодаря тому, что Epic Games обратилась в Еврокомиссию.