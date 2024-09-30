Создавшая Fortnite компания Epic Games подаст в суд на Google и Samsung

Epic Games объявила, что подаёт в суд на Google и Samsung. Всё дело в том, что компании якобы «скоординировали усилия» по препятствию распространения мобильной версии Epic Games Store, которая была запущена в Европе в августе.

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Сама Samsung сделала функцию «автоблокировки» (Auto Blocker) на своих смартфонах, которая препятствует установке сторонних магазинов — Google Play Store и собственный лаунчер SamsungGalaxy Store становятся единственными способами для установки приложений. Автоблокировка начала работу в октябре 2023 года.

С июля 2024 года автоблокировка стоит на всех смартфонах Samsung по умолчанию — для её отключения нужно менять настройки. Epic Games показала, что для установки сторонних магазинов потребуется «исключительно сложный» процесс из 21 шага.

Epic Games просит у суда запретить «антиконкурентное и недобросовестное поведение», а также обязать Samsung сделать автоблокировку функцией, не установленной по умолчанию. Это должно обеспечить конкуренцию для различных магазинов приложений.

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Глава Epic Games Тим Суинни заявил, что автоблокировка даже не является инструментом безопасности для смартфонов, а направлена именно на предотвращение конкуренции. При этом пока у компании нет каких-либо доказательств сговора Samsung и Google — он надеется, что это выяснится в ходе судебного разбирательства.

Что касается успехов Epic Games Store на мобильных платформах, то пока Тим Суинни рассказал лишь о 10 миллионах загрузок. При этом управленец уверен, что к концу года 100 миллионов установок может быть достижимым числом, которое показывает «рост», но не «огромную цифру».

Сама Epic Games уже побеждала в суде, добившись возможности Fortnite вернуться на мобильные платформы. Например, в декабре 2023 года была одержана победа над Google. А этим летом Apple одобрила появление Epic Games Store на устройствах iOS — всё благодаря тому, что Epic Games обратилась в Еврокомиссию.