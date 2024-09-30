В ноябре Final Fantasy 14 получит рейд на 24 игрока в мире из Final Fantasy 11

Square Enix поделилась подробностями о том, что ждёт игроков многопользовательской Final Fantasy XIV в ноябрьском обновлении под номером 7.1. Оно получит название Crossroads и продолжит основную сюжетную линию аддона Dawntrail.

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Самой примечательной деталью можно назвать новые рейды. В как минимум одном из них игроки отправятся в мир Вана’диэль (Vana’diel), в котором происходят события Final Fantasy XI 2002 года выпуска. Рейд будет на целых 24 игрока. Ещё один рейд называется The Cloud of Darkness и предложит высокую сложность.

В обновлении 7.1 особое внимание уделят интерьерам жилища игрока. Теперь выбирать его дизайн получится независимо от расположения участка, что даст больше свободы в самовыражении. А ещё получится пройти новую серию квестов Хильдибранда.

Подробнее о патче 7.1 Square Enix расскажет на трансляции 2 октября. Сама Final Fantasy 14 помогает издателю в росте прибыли, а в будущем получит и мобильное ответвление.