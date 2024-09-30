Американский журналист рассказал об идеях Warcraft 4 и стратегии по Call of Duty

Известный журналист Джейсон Шрайер продолжает рассказывать о содержании своей книги Play Nice, которая прольёт свет на историю и дела в Blizzard Entertainment и выйдет 8 октября. Автор взял свыше 350 интервью у разных людей, которые рассказали ранее неизвестные истории и детали о делах компании.

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Как известно из опубликованного отрывка, весомая часть Play Nice посвящена разногласиям сооснователя Blizzard и главы Activision, которые слили компании воедино в 2007 году. У читателей получится узнать и о различных причудах и корпоративной культуре в Blizzard Entertainment: как из девяностых годов, так и на сегодняшний день.

Неотъемлемой главой в истории Blizzard остаётся World of Warcraft. Шрайер расскажет, как создавались оригинальная игра и World of Warcraft Classic, возвращающая игроков во времена прошлых аддонов. Заодно журналист затронет истории с легендарным мемом про Лироя Дженкинса и тематическим эпизодом «Южного парка» про любителей WoW.

А ещё место будет и рекламным провалам Blizzard. К таковым журналист отнёс WarCraft 3, Diablo Immortal и ситуацию с киберспортсменом Blitzchung. В 2019 году он был дисквалифицирован из официальных турниров по Hearthstone из-за политических высказываний.

Обложка и логотип книги

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Заодно Шрайер ответил на вопросы заинтересованных в книге геймеров. Например, он считает, что легенды о большей прибыли от маунтов в World of Warcraft, чем от продаж StarCraft 2, являются вымыслом. К стратегии выходили дополнения, а позже она перешла на рельсы условно-бесплатной игры. Однако Шрайер думает, что окупаемость маунтов может быть быстрее — на их создание не требуется столь много денег, как на производство полноценной игры.

А ещё журналист рассказал, что Бобби Котик был в восторге от успехов Overwatch и даже предложил аплодировать Майклу Морхейму (тогдашнему главе Blizzard). Однако у разработчиков возникли проблемы. Они не хотели нанимать больше людей, чтобы не рушить корпоративную культуру, но страдали от множества задач: развивать первую Overwatch и её киберспортивную лигу, а также делать вторую часть.

Что касается стратегий в реальном времени, то Blizzard пыталась «годами» запустить разработку новой игры. Было много вариантов и даже прототипов, например, Warcraft 4 и стратегия по Call of Duty. Руководство не хотело видеть стратегии из-за скромных успехов StarCraft 2 и её дополнений.

Первый громкий провал Blizzard в лице Warcraft III: Reforged поставил крест на возможности сделать новую RTS. Если это и произойдёт, то новой стратегией займётся небольшая команда для выпуска в Game Pass, считает Шрайер.

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Что касается StarCraft, то Шрайер рассказал, что во время написания Play Nice в разработке находился шутер по франшизе. Однако сейчас его судьба неизвестна. Зато ясно, что Heroes of the Storm с героями из разных серий Blizzard не приносила достаточный доход, чтобы оправдать размер команды разработчиков. Из-за этого поддержка новым контентом была свёрнута.

Отходя от темы Blizzard, Шрайер напомнил — ремастер Final Fantasy Tactics (1997), о котором тот рассказывал этим летом, действительно существует. Журналист надеется увидеть его в следующем году, чтобы погрузиться в «ностальгическое путешествие» по временам первой PlayStation.