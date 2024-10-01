Почему иск Nintendo против Palworld сделает хуже самой Nintendo

Nintendo судится с разработчиками Palworld, и мнение публики разделилось. Одни считают, что студия Pocketpair получила по заслугам из-за схожестей проекта с Pokemon, а другие — что Nintendo слишком злоупотребляет своими юристами. Портал PC Gamer рассказал, почему иск Nintendo против Pocketpair может сделать хуже самой Nintendo.

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О Palworld можно говорить по-разному, но сложно отрицать, что патентный иск Nintendo вредит не только здоровой конкуренции, но и творческой жилке в игровой индустрии. Warner Bros запатентовала систему Nemesis из Middle-Earth: Shadow of Mordor, но в итоге так ничего с ней и не сделала, пообещав что-нибудь придумать в игре по «Чудо-женщине». А то вдруг независимые разработчики попытаются сделать нечто похожее.

Медиум игр построен на имитации и итерации идей, из-за чего публичный судебный иск, стремящийся наказать подобное поведение, выглядит недальновидным. Представьте, что было бы, если бы Nintendo запатентовала механику побега с уровней из Wario Land, после чего засудила разработчика Pizza Tower, отточившей и расширившей идею. Palworld — очевидно вторичный продукт, кто-то даже скажет, что вторичный до безвкусицы, но прилюдной казнью Nintendo лишь может отпугнуть более стоящие игры.

Не так давно мы уже видели пример того, как юридическое рвение издателей может повлиять на хобби. Моддер iArtoriasUA удалил с платформы Nexus свой мод, убиравший необходимость входа в PlayStation Network при игре в God of War Ragnarok, в ответ на возможный иск от Sony. Похожим образом художники и создатели фанатских игр не радуются, а боятся внимания общественности — по крайней мере, в том объеме, что способен привлечь око Nintendo.

Длинная история судебных исков Nintendo показывает, что издатель любит давить своей мощью «маленьких» людей. Хакера Гэри Баузера отправили в тюрьму, а теперь, на свободе, он отрабатывает долг в $14,5 млн, параллельно борясь с хронической болью от элефантиаза. Причиной для приговора послужила продажа железа, позволявшего пиратить игры на 3DS. Nintendo также массово раздавала страйки за нарушение авторских прав на YouTube тем, кто использовал саундтреки из игр компании. Действительно ли издатель защитил свою прибыль в случае этих исков? Какой процент рыночной 65-миллиардной рыночной стоимости Nintendo можно приписать подобным разбирательствам?

Palworld представляет даже меньшую угрозу интересам Nintendo, чем пираты, но компания все равно твердо намерена разобраться с неожиданно успешным подражателем. Похоже, просто для того, чтобы сохранить свой имидж. Звонкий слоган «Покемоны с пушками» и шары, похожие на покеболлы, читаются как очевидная пародия на известный бренд, а не экзистенциальная угроза интеллектуальной собственности Nintendo. Не говоря уже о том, что Palworld обжила нишу, которой Nintendo никогда особо не интересовалась — песочницы-выживалки на ПК.

Наконец, момент иска вызывает еще больше вопросов. Если Nintendo не засудила Palworld сразу, пока весь Интернет гудел об игре, то почему корпорация очнулась спустя столько времени? Palworld вышла на пик вирусной популярности благодаря меметичности пародии на «Покемонов», однако сейчас она воспринимается как всего лишь очередная игра в жанре, собравшая вокруг себя стабильное сообщество. В этом плане она мало чем отличается от той же Valheim или Sons of the Forest. Но нет, спустя месяцы после того, как Palworld отошла на второй план, Nintendo решила напомнить всем о своей дурной привычке судиться направо и налево.

Проблема в том, что репутация Nintendo как компании, чей иск может сломать жизнь случайного человека, резко конфликтует с репутацией Nintendo как всеми любимого издателя культовых игр. Однажды этот конфликт рискует действительно повлиять на финансовое состояние издателя — суд общественного мнения рано или поздно займет сторону судимых, а не того, кто подает иск.