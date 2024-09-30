В The Witcher 3 сделали более реалистичные и разнообразные бои с помощью мода

Для The Witcher 3 вышел новый мод, который призван значительно улучшить боевую систему. Автор Riyusso назвал свой проект Blood and Steel.

© Cq.ru

Мод добавляет в игру разнообразные атаки и уменьшает количество вращательных анимаций. Удары станут динамичнее и будут зависеть от типа врага, количества противников и расстояния до них.

Также появятся новые механики уклонения, включая фланговые уклонения, уход от вражеских снарядов и пируэты. Более того, моддер немного изменил ракурс камеры для того, чтобы бои выглядели красивее и добавил еще звуков.

Подробнее про Blood and Steel можно прочитать на Nexus Mods. Там же он доступен для скачивания.