Тони Хоук высказался о будущем Tony Hawkʼs Pro Skater в честь 25-летия серии

Серия Tony Hawkʼs Pro Skater отметила 25-летие со дня выхода первой игры. И в честь праздника к фанатам обратился звезда скейтбординга Тони Хоук.

© Скриншот

По его словам, он «не должен рассказывать о будущем» Tony Hawkʼs Pro Skater, но это «будущее точно есть». Сам Хоук представить не мог, что серия станет настолько популярной, но он верил, что создаётся что-то особенное.

Не так давно Хоук говорил о том, что работает работает над чем-то новым вместе с Activision. Но каких-то подробностей он не раскрыл.

Многие фанаты надеются дожить до релиза ремейков третьей и четвёртой игр серии в составе Tony Hawkʼs Pro Skater 3 + 4 — как было со сборником Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2, который вышел в 2020 году. Но, по слухам, разработчиков в какой-то момент сделали заложниками Call of Duty.