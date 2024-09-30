Создатели GreedFall 2: The Dying World улучшат боевую систему и редактор персонажа
Команда Spiders поблагодарила всех тех, кто уже играет в GreedFall II: The Dying World в раннем доступе, и рассказала о планах на ближайший патч и не только. Некоторые из них:
Боевая система
Темп сражений планируют сделать более плавным и реактивным. Для этого разработчики собираются исправить поведение персонажа во время автоматических атак.
Выбор цели с помощью навыка сделают более гибким, даже если оппонент выполняет движется или атакует.
Кастомизация и редактор персонажа
Авторы будут добавлять новые настройки в рамках раннего доступа, а в долгосрочной перспективе планируют общую переработку редактора.
В ближайших патчах стоит ожидать больше цветовых оттенков и новых причёсок. В будущем — более глубокого редактора лиц и трансмогрификацию.
GreedFall 2 вышла в ранний доступ в Steam 24 сентября. Рейтинг игры «смешанный» на основе почти 200 обзоров.