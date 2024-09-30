Создатели GreedFall 2: The Dying World улучшат боевую систему и редактор персонажа

Команда Spiders поблагодарила всех тех, кто уже играет в GreedFall II: The Dying World в раннем доступе, и рассказала о планах на ближайший патч и не только. Некоторые из них:

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Боевая система

Темп сражений планируют сделать более плавным и реактивным. Для этого разработчики собираются исправить поведение персонажа во время автоматических атак.

Выбор цели с помощью навыка сделают более гибким, даже если оппонент выполняет движется или атакует.

Кастомизация и редактор персонажа

Авторы будут добавлять новые настройки в рамках раннего доступа, а в долгосрочной перспективе планируют общую переработку редактора.

В ближайших патчах стоит ожидать больше цветовых оттенков и новых причёсок. В будущем — более глубокого редактора лиц и трансмогрификацию.

GreedFall 2 вышла в ранний доступ в Steam 24 сентября. Рейтинг игры «смешанный» на основе почти 200 обзоров.