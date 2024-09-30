Спекулянты раскупили предзаказы PS5 Pro в стиле PS2 и продают консоль по $12 тыс.

Недавно Sony открыла предзаказы на PS5 Pro и её лимитированную версию в честь 30-летия PlayStation, которая выполнена в стиле оригинальной PS2.

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Всего будет выпущено 12 300 таких консолей по цене $1000, однако спекулянты уже взвинтили цены на рынке перепродаж. На eBay эти консоли выставлены с наценкой до 200%, а в некоторых случаях цены доходят до $12 300.

Такая ситуация напоминает о запуске оригинальной PS5 во время пандемии, когда спекулянты массово скупали устройства для перепродажи.

Несмотря на попытки Sony ограничить количество покупок одной консоли на человека, перекупщики снова находят способы обойти эти меры.

Единственный способ бороться с перекупщиками — не покупать у них. Возможно, это означает, что придётся подождать, но это лучше, чем переплачивать втридорога или рисковать попасть на мошенников.