Sony сократит сроки разработки игр для PlayStation с помощью ИИ

Sony объявила о планах использования искусственного интеллекта и машинного обучения для ускорения разработки игр на платформе PlayStation.

© Ferra.ru

В корпоративном отчете компания сообщила, что эти технологии помогут разработчикам более эффективно и качественно работать над игровыми проектами, сокращая время и затраты на создание контента.

В частности, Sony уже использовала машинное обучение в игре Marvel's Spider-Man 2 для автоматической синхронизации субтитров, что значительно ускорило процесс их создания.

Также компания разрабатывает Volumetric Capture Studio для генерации 3D данных, которые могут применяться как внутри студий, так и для внешней продажи.

Кроме того, Sony ведет исследования в области реального 3D-рендеринга совместно с Epic Games на базе Unreal Engine, что открывает новые возможности для ускорения создания игр и других мультимедийных проектов.