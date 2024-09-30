Razer представила игровые наушники по цене базового iPad

На RazerCon 2024 компания Razer анонсировала новые игровые наушники Kraken V4 Pro, которые поступят в продажу по цене $399.99 — столько же до недавнего падения цены стоила базовая модель iPad.

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Наушники предлагают революционное управление и звук с погружением нового уровня благодаря OLED Control Hub, который позволяет настраивать аудио и тактильные эффекты устройства по своему усмотрению.

Разработчики отметили, что технология Sensa HD Haptics выводит тактильную обратную связь на новый уровень, усиливая ощущения в играх. Также наушники оснащены драйверами Razer TriForce Bio-Cellulose 40 мм с поддержкой THX Spatial Audio, предлагающими 7.1 объемный звук.

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Kraken V4 Pro совместимы с различными платформами, включая ПК, PlayStation и Nintendo Switch, поддерживают проводные и беспроводные подключения, а также оснащены микрофоном HyperClear для четкой передачи голоса.