Лимитированную PlayStation 5 Pro оценили дороже миллиона рублей

26 сентября Sony запустила продажи ограниченной серии консоли PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) через официальные магазины PlayStation. В комплект входят консоль, окрашенная в цвета оригинальной PlayStation, и два геймпада. По мнению журналистов, эта уникальная приставка принесет значительную прибыль перекупщикам, которые планируют продать ее с десятикратной наценкой. Об этом сообщает издание IGN.

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По данным IGN, в Великобритании вся партия консолей, состоящая из 12 тыс. штук, была распродана за считанные секунды. Комплект оценили в 60 фунтов стерлингов (примерно 121 тыс. руб. по курсу на 29 сентября 2024 года, – «Газета.Ru»). Вскоре после этого уникальная PS5 Pro появилась на сайтах с объявлениями. Некоторые спекулянты запросили за приставку 10 тыс. фунтов стерлингов (почти 1,2 млн руб.).

Авторы материала объяснили, что эти спекулянты не имеют PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle на руках, а вместо этого продают свои успешные предварительные заказы. Некоторые перекупщики согласились продать консоль за $3-4 тыс. Специалисты издания заключили, что Sony бессильна перед перекупщиками, так как значительная часть консолей первой партии PS5 в 2020 году также была перепродана.

PlayStation 5 Pro – это усовершенствованная версия консоли PlayStation 5, предлагающая ряд значительных улучшений. Среди ключевых отличий - более мощный процессор и графический чип, обеспечивающие лучшее качество графики, включая поддержку разрешения 8K.

PlayStation 5 Pro была анонсирована 10 сентября 2024 года. Предзаказы новинки стартовали 26 сентября. В рознице она появится в начале октября.