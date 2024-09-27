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Blizzard создаёт шутер по вселенной Starcraft — инсайдер

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что Blizzard работает над шутером по вселенной Starcraft. Разработку якобы возглавляет Дэн Хэй, бывший продюсер серии Far Cry от Ubisoft.

Blizzard создает шутер по вселенной Starcraft
© Чемпионат.com

О создании проекта Шрайер упомянул в своей будущей книге Play Nice об истории компании Blizzard. На момент написания произведения игра находилась на очень ранней стадии разработки, поэтому релиз проекта состоится спустя как минимум несколько лет. И это при условии, что компания не отменит создание проекта, что в Blizzard происходило уже множество раз.

Ранее студия уже работала над шутером от третьего лица по вселенной Starcraft. Игру анонсировали в 2002 году с подзаголовком Ghost, однако проект так и не добрался до релиза.

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Джейсон Шрайер