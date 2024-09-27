Вышел обзорный трейлер Unknown 9: Awakening со звездой сериала «Ведьмак»

Издательство Bandai Namco и разработчики из Reflector Entertainment представили обзорный трейлер грядущего приключенческого экшена Unknown 9: Awakening.

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Главная роль в игре, напомним, досталась звезде сериала «Ведьмак» на Netflix Ане Чалотра (Йеннифэр). Актриса сыграла девушку по имени Харуна, которая обладает способностью погружаться в параллельное измерение под названием Складка. Этот дар позволяет героине черпать особую силу, с помощью которой она может входить в разум врагов, уворачиваться от пуль, исчезать из вида, использовать в бою теневую энергию и не только.

Способности Харуны как раз продемонстрировали в свежем трейлере. Там же напомнили о богатой нарративной вселенной Unknown 9, в которую вошли сюжетные подкасты, книги, комиксы и другие медиа-проекты, каждый со своим кастом персонажей. Все эти истории самостоятельные, а объединяет их таинственная Складка.

Релиз Unknown 9: Awakening запланирован на 18 октября для PC, PlayStation и Xbox.