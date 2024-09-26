В Escape from Tarkov появится событие с минометным обстрелом

На сервера Escape from Tarkov началась установка обновления 0.15.2.0, которая затянулась с самого утра. Однако уже сейчас можно узнать о ключевых новинках патча и даже взглянуть на трейлер с событием «Миномётный обстрел».

© Скриншот

Как и многие другие прошлые ролики с обновлениями Escape from Tarkov, этот выполнен в формате съёмок с живыми актёрами. Бойцы осторожно передвигаются по лесистой территории, но встречают противников и начинают перестрелку. После окончания активной фазы боя на поле начали неожиданно падать взрывающиеся снаряды.

Само событие посвящено регулярным обстрелам территории с помощью миномётов — их раздобыли местные жители. Опасаться падающих с неба снарядов стоит на локациях Таможня, Лес, Берег и Резерв. Дикие, боссы и другие персонажи реагируют на обстрелы, которые происходят в режимах PvE, PvP и тренировочном режиме.

Также в Escape from Tarkov можно будет пройти цепочку заданий, связанных с событием. В награду дадут специальное оборудование с предупреждением об обстрелах, а также расходник по призыву обстрела и уникальное достижение.

На этом патч 0.15.2.0 далеко не заканчивается. Переходы между локациями теперь доступны в каждом рейде, а также в PvE-режиме, в том числе для игроков за Дикого. Появилось и множество новых маршрутов, а время активации переходов сокращено до 1 минуты после начала рейда.

Доработаны маршруты перемещения ботов после использования укрытий, а в различное снаряжение ввели балансировочные правки. Не обошлось без исправления различных ошибок — ознакомиться с полным списком изменений можно в сообществе игры.

Напомним, что Escape from Tarkov доступна на PC. Ранее разработчики шутера показали предварительный план обновлений до конца года.