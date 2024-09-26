Классические части StarCraft добавили в Game Pass

Microsoft объявила, что с 5 ноября в каталог Game Pass попадут две классические части культовой стратегии StarCraft. Подписчики PC Game Pass или Game Pass Ultimate смогут познакомиться с сюжетными кампаниями StarCraft Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection.

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Как мы знаем, Blizzard предоставляет доступ к онлайновым режимам оригинальной StarCraft II бесплатно. И теперь подписчики смогут узнать больше об истории эпической космической войны между тремя различными фракциями: людьми-терранами, жукоподобными зергами и технологически продвинутыми протоссами.

Компания также рассказала о том влиянии, которое произвели StarCraft после релиза в 1998 году и её сиквел StarCraft II, вышедший в 2010 году. В частности, нам напомнили, что в 1999 году копия StarCraft побывала в космосе, благодаря StarCraft II появилась идея платформы Twitch, а в 2018 году стратегия стала частью официального предолимпийского мероприятия на Зимних играх в южнокорейском Пхёнчхане.