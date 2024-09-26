К годовщине Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 приурочили праздничный трейлер

Как быстро летит время — 26 сентября 2023 года для Cyberpunk 2077 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series вышло дополнение Phantom Liberty («Призрачная свобода»). В честь годовщины CD Projekt RED показала праздничный трейлер, который длится свыше трёх минут.

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Именно год назад Пёсий город открыл ворота для искателей приключений со всего Найт-Сити и представил незабываемых персонажей. В честь годовщины многие актёры озвучки из Phantom Liberty обратились к игрокам. Это Алекс Джордан (Мистер Хэндс), Кэй Бесс (Розалинд Майерс), Минджи Чан (Сойка), Леони Шлисинг (Аврора Кассель) и Элион Маунтджой (Курт Хансен).

Они сошлись во мнении, что сюжетное расширение прекрасно дополнило вселенную Cyberpunk 2077 и представило новых интересных персонажей. В конце игроков поблагодарили за поддержку и участие в приключениях в Phantom Liberty.

В 2023 году «Призрачная свобода» заслужила звание лучшего дополнения на The Game Awards и других престижных премиях. А тираж аддона превысил пять миллионов копий — его можно купить как по отдельности, так и в составе Ultimate-издания.

Возможно, какие-то персонажи из Phantom Liberty вернутся в сиквеле Cyberpunk 2077, на который были переброшены основные силы CD Projekt RED. Сейчас для игры прокладывают основу в бостонской студии.