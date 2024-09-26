После листинга «Хомяка» начал сбоить блокчейн TON

26 сентября, в 15:00 по Москве, состоялся листинг монет из кликера Hamster Kombat. Теперь пользователи могут конвертировать все свои заработанные монеты в криптовалюту HMSTR и продать её на бирже.

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Данное событие вызвало сбои в работе блокчейна TON. Отмечается, что пользователи могут столкнуться с замедлением транзакций, повышенными комиссиями или временными перебоями в доступе к некоторым сервисам, работающим на базе блокчейна

Проблемы могут периодически возникать на протяжении двух-трёх дней после официального листинга HMSTR на биржах. Создатели TON призывают аудиторию запастись терпением и быть готовыми к возможным техническими сбоям.

Второй сезон Hamster Kombat стартует в октябре. В этом же месяце игра получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр. В ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat.