Глава Ubisoft поставил новую цель перед компанией

Том Хендерсон опубликовал на портале Insider Gaming полный текст обращения главы Ubisoft Ива Гиймо к сотрудникам компании на фоне внутренних проблем. Выбрали главные моменты:

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современный рынок — «сверхконкурентный», и геймеры ожидают «экстраординарных впечатлений и ультраотшлифованных игр в день релиза». Поэтому Ubisoft должна «продолжать совершенствоваться», что «снова создавать лучшие игры в индустрии»;

Ubisoft хочет поставить игроков в центр всех принимаемых решений, поэтому высшее руководство компании сосредоточится на улучшении коммуникации. Компания обещает регулярно информировать свою аудиторию о достигаемом прогрессе;

Ubisoft — это «развлекательная компания», и она не собирается поддерживать какую-либо конкретную повестку (это касается её творческого направления);

происходящая неудача должна «послужить уроком» и побудить компанию к «ещё более быстрым действиям».

Напомним, что Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed Shadows на февраль 2025 года — из-за приёма Star Wars Outlaws.

Ранее компании отменила показ новой AC прессе и отказалась от участия в выставке Tokyo Game Show 2024.

В начале сентября акции Ubisoft обвалились до показателей 2015 года — опять же, из-за неудачного старта Star Wars Outlaws. На этом падение не закончилось, и сейчас стоимость акций компании достигла новых низов: в Европе — 11,42 евро за штуку, в США — 2,35 доллара за штуку.

Для сравнения — ожидания одного из инвесторов: стоимость акций Ubisoft должна равняться 40–45 евро за штуку.

Теперь исполнительный комитет и совет директоров Ubisoft берётся за расследование проблем компании и проверку её деятельности.