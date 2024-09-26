В Японии отложили выход Palworld для PS5

Ожидаемый запуск игры Palworld для PlayStation 5 в Японии отложен на неопределенный срок из-за продолжающихся юридических проблем. В то время как игра успешно вышла в 68 странах и регионах по всему миру, официальный аккаунт в Японии сообщил, что дата релиза для этого региона «еще не определена».

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По общему мнению, эта задержка связана с иском Nintendo и The Pokémon Company против разработчика Palworld компании Pocketpair о нарушении патентных прав.

Pocketpair подтвердила получение иска в заявлении от 19 сентября и сообщила, что начнет судебное разбирательство для рассмотрения претензий. Однако они выразили неуверенность в отношении конкретных патентов, заявив: «Мы не были уведомлены о таких деталях».

Геймерам в Японии придется запастись терпением, пока Pocketpair будет преодолевать эти трудности.