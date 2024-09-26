Названы 10 изменений грядущего OnePlus 13 в сравнении с OnePlus 12

На YouTube-канале Fiiber рассказали, чего стоит ожидать от нового китайского флагмана OnePlus 13.

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OnePlus 13 выйдет в Китае уже в следующем месяце. Ожидается, что этот смартфон сможет предложить ещё больше, чем OnePlus 12, по конкурентоспособной цене.

Новый дизайн. Ожидается, что у OnePlus 13 изменится дизайн. Блок камер переместится в центр или же изменит форму (см. изображение ниже). В любом случае смартфон будет совсем не похож на OnePlus 11 или 12.

Тройная 50-мегапиксельная камера. По слухам, новинка будет иметь три задних объектива с разрешением 50 МП. Каждый из них будет оснащён 3-кратным зумом.

Увеличенная батарея. На новом OnePlus 13 будет стоять аккумулятор на 6000 мАч вместо 5400 мАч на 12-й версии.

Snapdragon 8 Gen 4. Новинка станет первым смартфоном с этим процессором.

Отсутствие поддержки беспроводной зарядки. То же самое было у OnePlus 11, а вот у OnePlus 12 она была.

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Настоящая керамическая отделка. По слухам, у OnePlus 13 будет керамическая и металлическая отделка. Скорее всего, он и весить будет много.

Дисплей. Новинка может иметь разрешение экрана 2К с диагональю 6,8 дюйма, технологией LTPO, частотой обновления 120 Гц. При этом дисплей будет изогнутым, почти безрамочным. А изгибов станет не два, как раньше, а четыре.

Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Это улучшит его работу даже в сложных условиях: например, когда ваши пальцы грязные или жирные.

Множество функций ИИ. Ожидается, что следующая версия Oxygen OS будет идти с Android 15 на OnePlus 13. На OnePlus 12 функций ИИ не было вообще.

Цена и релиз. В прошлом году флагман от OnePlus вышел в декабре в Китае, а глобальная его версия появилась в январе. В этом же году можно ожидать глобальной версии OnePlus 13 примерно к концу 2024-го. Что касается стоимости, то она остаётся загадкой.