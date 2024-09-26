Ryzen 9000 перетестировали с обновленной Windows

Эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech объяснил, почему сейчас лучше не брать новые Ryzen 9950Х, 9700Х, 9600Х.

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Для всех процессоров, которые участвовали в тестировании, Windows устанавливалась с нуля. По словам AMD, это необходимо для получения правильных результатов. Среди моделей были 7950Х, 9950Х, 9700Х, 9600Х, 13 900К, 12 600К.

Из рабочих программ запускались процессоры в Cinebench (2023 и 2024), Corona 10, Blender, Компас 3D, Adobe Premiere. В результате при запуске, например, Cinebench 2023 и 2024 для одного ядра с 5 ГГц замеры получились не такие, как у AMD. Прирост оказался не 17%, а 11% (Cinebench 2023) и 10% (Cinebench 2024). Все лимиты при этом были сняты, установлены патчи Win 11, новый драйвер чипсета. Результаты в остальных бенчмарках — ниже.

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

Из игр тестировались Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, PUBG. Cyberpunk запускалась в 1080p с впечатляющей графикой, FSR Qulaity. В целом заметно отстал из всех процессоров только 12 600К, а остальные были примерно на одном уровне.

В DOOM Eternal с графикой «Кошмар» и в 1080p процессор 7950Х выглядит хуже, чем 9600Х. Разница составляет по средней производительности между ними около 16%. В PUBG на ультра-графике разницы вновь почти не было. Все замеры — выше на изображениях.

Вывод

Тест в Corona показал, что разблокировка энергопотребления существенного прироста производительности не приносит. В то же время эксперт сейчас купил бы Ryzen 9000, только если нужно что-то взять срочно. Если же у вас есть возможность работать на старом «железе», то лучше продолжать это делать.