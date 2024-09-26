DTF: по предзаказу PlayStation 5 Pro оценили в России в 130 000 рублей

Объединенная сеть "М.Видео-Эльдорадо" объявила о начале приема предзаказов на новую консоль PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Стоимость устройства составит 130 тыс. руб. По информации на странице, ожидается, что консоли будут доставлены покупателям в конце ноября, примерно 29-30 числа. На это обратило внимание издание DTF. Кроме того, ретейлеры предлагают специальные условия для тех, кто оформит предзаказ: 39 тыс. бонусных баллов и возможность рассрочки на 24 месяца. На момент написания заметки предзаказы в DNS были не доступны. В магазине же "Игрорай" консоль предлагалась по цене 80 тыс. руб. Предзаказы на PS5 Pro в других странах также открылись 26 сентября. В США консоль стоит $700 (около 65 тыс. руб. по курсу на 26 сентября 2024 года. – "Газета.Ru"), а в Европе – €800 (примерно 83 тыс. руб.). В рознице новинка появится 7 ноября. PlayStation 5 Pro – это усовершенствованная версия консоли PlayStation 5, предлагающая ряд значительных улучшений. Среди ключевых отличий – более мощный процессор и графический чип, что обеспечивает лучшее качество графики, включая поддержку разрешения 8K. PlayStation 5 Pro была анонсирована 10 сентября 2024 года.