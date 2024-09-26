Россияне назвали главный сервис для просмотра видео

Самым известным и используемым сервисом для просмотра видео среди российских пользователей является «VK Видео». Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Ipsos.

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На втором месте оказался RuTube, третье место занимает видео в «Одноклассниках».

По данным исследования, платформа «VK Видео» также воспринимается как молодежный сервис, с возможностями для взаимодействия с контентом. RuTube считают сервисом, где есть ТВ-контент, много качественных фильмов, мультфильмов, телешоу и сериалов. «Одноклассники» кроме бесплатного использования ассоциируются с возможностями взаимодействия и с любительским контентом.

Отмечается, что исследование проводится на регулярной основе методом онлайн-опроса среди интернет-пользователей в возрасте 14-60 лет, проживающих в городах России. В неделю проводится 1225 интервью.