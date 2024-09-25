Свыше трех часов геймплея ранней версии Call of Duty: Ghosts утекло в сеть

В сети появилось сразу несколько играбельных сборок ранней версии Call of Duty: Ghosts. Они датированы разными датами: от мая до сентября 2013 года. Ролик с прохождением сюжетной кампании самой ранней версии, доступной в настоящее время, длится свыше трёх часов.

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Можно понять, что разработчики из Infinity Ward продумали весь сюжет Ghost ещё на ранних этапах разработки. В этой ранней версии представлены почти все уровни из итоговой игры. Есть одно исключение. Задание «Нейтральная зона» не появилась в этой ранней версии из-за неизвестных ошибок в скриптах. Вероятно, они делали прохождение уровня невозможным на том этапе.

Стоит отметить, что за последнее время это не единственная утечка невышедшего или отменённого контента по Call of Duty. Ранее в сеть утёк играбельный билд Call of Duty: Future Warfare про сражения в будущем. Наработки из этого шутера позднее появились в Ghosts.

Сама Call of Duty: Ghosts вышла в ноябре 2013 года. Шутер считается одним из самых непримечательных в серии: он получил смешанные отзывы критиков и простых игроков. Основным минусом называют отсутствие развития в сравнении с предыдущими частями.

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Если обратиться к будущему серии, то 25 октября на PC, PlayStation и Xbox состоится релиз Call of Duty: Black Ops 6. Её открытое бета-тестирование стало самым популярным за всю историю франшизы.