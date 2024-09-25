Соавтор Dragon Age назвал хейтеров Dragon Age: The Veilguard «чертовыми туристами»

Дэвид Гейдер, один из авторов франшизы Dragon Age, решил высказаться о хейтерах Dragon Age: The Veilguard. Напомним, что они раскритиковали редактор персонажей и визуальный стиль, а также называют грядущую RPG «woke-игрой» из-за разнообразия рас и полов персонажей. Гейдер подобное мнение не разделяет.

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Более того — разработчик назвал подобных игроков «чёртовыми туристами», которые не являются настоящими фанатами серии. Гейдер вспомнил, что подобные игроки были всегда, причём не только в случае с Dragon Age.

Например, фанаты Neverwinter Nights негативно отнеслись к Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn, а последние невзлюбили Dragon Age: Origins. В случае с Dragon Age 2 подобные «туристы» всегда хотели остаться в прошлом и сравнивали игру с Dragon Age: Origins.

Такое отношение продолжает преследовать серию. Гейдер считает, что BioWare не должна прислушиваться к игрокам, которые бы в любом случае не купили Dragon Age: The Veilguard и отвернулись от игр студии ещё «10 лет назад».

К слову, сейчас Гейдер не работает над франшизой Dragon Age. Он попросил не переоценивать своё влияние на серию, а также отметил, что, судя по отзывам, сценарий The Veilguard получился «превосходным» — другого Дэвид и не ожидал от Патрика Уикса и его команды сценаристов.

Напомним, что Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Сегодня ночью игра получила свежий геймплейный ролик, в котором показали битву с драконом.