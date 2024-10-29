Лучшие моды для Starfield

Starfield день ото дня становится все больше и насыщеннее благодаря моддерам — они работают не менее усердно, чем в сообществах The Elder Scrolls и Fallout. Портал PC Gamer рассказал о лучших модах для Starfield и том, как их устанавливать.

© Steam

Как установить моды для Starfield

Для того, чтобы установить мод, обычно нужно перенести его файлы в директорию Documents\My Games\Starfield\Data, но лучше следуйте инструкциям к каждой модификации. Некоторые требуют дополнительных шагов и специальных dll-файлов.

Помимо этого, почти все моды для Starfield требуют ini-файл, который заставляет игру загружать нужные файлы вместо стандартных. Его можно легко создать своими руками, это необходимо сделать всего один раз.

Перейдите в Documents\My Games\Starfield\Data .

. Создайте новый текстовый документ и откройте его через «Блокнот».

Добавьте в него строки, указанные ниже.

Закройте документ и переименуйте его в StarfieldCustom.ini. Не обращайте внимание на предупреждение о смене расширения.

Текст для файла:

[Archive]

bInvalidateOlderFiles=1

sResourceDataDirsFinal=

Полезные моды

Starfield Script Extender. Добавляет в игру функции скриптов, необходимые для многих других модов.

Baka Achievement Enabler. Позволяет получать достижения даже при использовании консольных команд. Требует Starfield Script Extender.

Add spaceship to fleet. Позволяет добавлять корабли прямо на флот игрока.

Графические моды и UI

Starfield HD Overhaul. Перерабатывает текстуры и поверхности под более высокое разрешение.

StarUI Inventory. Популярный вариант инвентаря. Добавляет в игру сортируемые списки предметов.

In-Game FOV Changer. Позволяет менять угол обзора прямо в игре при помощи консольных команд.

Neutral LUTs. Меняет цветокоррекцию на более нейтральную, убирает синеватый оттенок в некоторых сценах.

Dark Mode for Terminals. Добавляет темный режим для всех компьютеров в игре.

Геймплейные моды

Starfinance. Добавляет в игру биржу, галактический банк, кредитные механики и возможность брать займы.

Skylly’s Emporium AIO. 376 предметов для меню строительства поселений.

New Atlantis Billboard Map. Добавляет большую, размеченную карту Новой Атлантиды в ключевых локациях города рядом с транспортными хабами.

Starfield Combat Overhaul. Крупный ребаланс боевой системы, от скейлинга здоровья противников до оружия и навыков.

Project Reality. «Хардкорная» сложность. Повышенный урон оружия, более реалистичная механика скрытности, ограниченные запасы патронов у NPC.