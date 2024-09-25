Большая презентация Sony: что показали на State of Play

Sony провела очередную презентацию State of Play, на которой издатель представил будущие новинки для PlayStation 5. В их числе оказались как игры, о которых уже давно ходили слухи, так и совершенно неожиданные анонсы. Рассказываем, что показали на трансляции.

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Дополнение для Astro Bot

Astro Bot вышла всего пару недель назад, но Sony не собирается останавливаться на достигнутом. Осенью игра получит бесплатное DLC, в которое войдут пять уровней для скоростного прохождения и 10 новых ботов.

The Midnight Walk

Новый проект студии MoonHood Studios — авторов мультяшного платформера Lost in Random. Разработчики вновь готовят нечто мрачное, гротескное и стилизованное под пластилиновую анимацию. The Midnight Walk выйдет на PS5 и PS VR2, но даты релиза пока нет.

Hell is Us

Паранормальный боевик, смешивающий мистику, хоррор и научную фантастику. По трейлеру игра напоминает Death Stranding, Returnal и Remnant одновременно, а художественный стиль явно вдохновлен работами Едзи Синкавы и Хидео Кодзимы. Пока без даты релиза.

ArcheAge Chronicles

На State of Play также состоялась премьера ArcheAge Chronicles — продолжения серии ММО ArcheAge. Авторы обещают динамичную боевую систему, много возможностей для взаимодействия с другими игроками и большой мир. Игра выйдет в 2025.

Dragon Age: The Veilguard

Релиз The Veilguard состоится 31 октября, и на State of Play разработчики представили новый трейлер, посвященный битве с драконом. BioWare также выпустила ролик, где подробно рассказала об одном из возможных билдов — боевом маге.

Alan Wake 2: The Lake House

Remedy Entertainment представила трейлер дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Если верить ролику, сюжет DLC будет вращаться вокруг Федерального бюро контроля из Control. Релиз намечен на октябрь 2024.

Ремастеры Soul Reaver 1 и 2

Недавние утечки подтвердились: Soul Reaver 1 и 2 действительно получат переиздания для актуальных консолей. Возвращение вампира Разиэля в FullHD состоится 10 декабря на PS4 и PS5.

Monster Hunter Wilds

Новая Monster Hunter также получила новый трейлер и дату релиза — охота начнется 28 февраля 2025. Помимо этого, Capcom опубликовала системные требования для ПК, т.к. Wilds будет первой игрой серии, чей релиз состоится на всех платформах в один день.

LEGO Horizon Zero Dawn

Механический динозавр-пост-апокалипсис в стилистке LEGO по-прежнему выглядит отличным способом освежить в памяти историю оригинальной Horizon. Свежий трейлер рассказал о бонусах за предварительный заказ игры и огласил дату релиза — 14 ноября.

Horizon Zero Dawn Remaster

К слову об оригинальной Horizon: Sony любит выпускать переиздания, и поэтому готовит ремастер первой игры серии для PS5 и ПК. Обновленная версия получит улучшенную графику, перезаписанную мимику персонажей в диалогах и другие изменения. Релиз состоится 31 октября.

Ghost of Yotei

Наконец, под занавес презентации студия Sucker Punch представила гвоздь программы — анонс сиквела Ghost of Tsushima под названием Ghost of Yotei. Пока непонятно, будет ли игра полноценным проектом или чем-то вроде спин-оффа в духе Spider-Man: Miles Morales. Проект выйдет в 2025 году на PS5.