Шутер Metro Awakening для виртуальной реальности выйдет в ноябре

В рамках трансляции State of Play был показан свежий трейлер Metro Awakening. Его посвятили дате релиза — VR-шутер по культовой постапокалиптической выйдет 7 ноября для гарнитур PSVR2, Quest* 2 (и 3) и Steam VR.

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Сам ролик получился коротким, но атмосферным. Можно увидеть мрачную атмосферу метро и его жителей, жуткие туннели с мёртвыми телами, перестрелки с мутантами и скрытное прохождение. У игроков получится подкрасться к противникам-людям, чтобы вырубить их ударом по голове.

Напомним, что разработчики Metro Awakening делились различными подробностями об игре. Например, недавно они показали скриншоты с монстром и оружием. Анонс самой игры состоялся в феврале на State of Play, поэтому объявление даты релиза на очередной трансляции получилось символичным.

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Сюжет Metro Awakening происходит ещё до начала Metro 2033. В центре истории находится врач, который ищет свою жену и лекарства. За сценарий ответственен автор книжного первоисточника.

*Американская компания Meta (владеет Quest) признана в РФ экстремистской организацией и внесена в перечень организаций, причастных к терроризму.