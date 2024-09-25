В жутком трейлере дополнения The Lake House для Alan Wake 2 напомнили о новом релизе

На презентации State of Play был представлен трейлер дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Увы, точную дату релиза дополнения так и не назвали — разработчики из Remedy Entertainment лишь напомнили о релизе в октябре.

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Зато можно насладиться кадрами на движке игры. Поклонникам Alan Wake 2 предстоит посетить жуткое место, где должно скрываться нечто опасное — судя по всему, рёв этого существа и слышен в ролике.

Дополнение выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Композитор аддона пообещал нечто «потрясающее». А ранее Сэм Лейк рассказал, что попросил сделать одну из сюжетных сцен как можно более кровавой.