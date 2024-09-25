Ремастер Horizon Zero Dawn выйдет 31 октября на PC и PlayStation 5
Недавние слухи оказались правдой — Sony действительно анонсировала ремастер Horizon Zero Dawn для PlayStation 5 и PC. Обновлённая версия игры 2017 года выйдет 31 октября, а пока можно оформить предварительный заказ. Обладатели оригинала смогут обновиться до ремастера лишь за 10 долларов, остальным же придётся покупать игру за 50 долларов.
Разработкой ремастера занималась студия Nixxes, которая также портировала дилогию Horizon и другие игры Sony на PC. Графическая составляющая должна встать на уровень с Horizon Forbidden West, а более 10 часов разговоров и катсцен были записаны с нуля для повышения качества.
Улучшения в графике касаются как моделей персонажей, так и качества текстур, освещения, анимации и других элементов. Было значительно улучшено и качество звука, а также Horizon Zero Dawn Remastered будет поддерживать все функции контроллера DualSense.
В ремастере для PC получится воспользоваться технологиями DLSS 3 и AMD FSR 3.1 с функцией генерации кадров. Также игроки смогут перенести свои сохранения из оригинальной игры в обновлённую версию — это касается и консольных, и компьютерных игроков.