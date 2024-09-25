Ремастер Horizon Zero Dawn выйдет 31 октября на PC и PlayStation 5

Недавние слухи оказались правдой — Sony действительно анонсировала ремастер Horizon Zero Dawn для PlayStation 5 и PC. Обновлённая версия игры 2017 года выйдет 31 октября, а пока можно оформить предварительный заказ. Обладатели оригинала смогут обновиться до ремастера лишь за 10 долларов, остальным же придётся покупать игру за 50 долларов.

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Разработкой ремастера занималась студия Nixxes, которая также портировала дилогию Horizon и другие игры Sony на PC. Графическая составляющая должна встать на уровень с Horizon Forbidden West, а более 10 часов разговоров и катсцен были записаны с нуля для повышения качества.

Улучшения в графике касаются как моделей персонажей, так и качества текстур, освещения, анимации и других элементов. Было значительно улучшено и качество звука, а также Horizon Zero Dawn Remastered будет поддерживать все функции контроллера DualSense.

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В ремастере для PC получится воспользоваться технологиями DLSS 3 и AMD FSR 3.1 с функцией генерации кадров. Также игроки смогут перенести свои сохранения из оригинальной игры в обновлённую версию — это касается и консольных, и компьютерных игроков.