В свежем трейлере LEGO Horizon Adventures объявили даты релиза и старта предзаказов

Sony показала свежий трейлер Lego Horizon Adventures на трансляции State of Play. В нём назвали дату релиза 14 ноября и объявили, что старт предварительных заказов на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch начнётся 3 октября. Компьютерным игрокам потребуется аккаунт PSN.

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За оформление предзаказа можно получить уникальный костюм. Кроме того, для покупки доступно Deluxe-издание. Дополнительным контентом в нём стали три знакомых по играм Horizon костюма, но настоящей изюминкой можно назвать наряды в стиле Ratchet & Clank: Rift Apart и Sackboy: A Big Adventure.

Дата релиза Lego Horizon Adventures не должна вызывать удивление. Ранее она засветилась на официальном сайте Sony, но долгое время компания хранила молчание. Также известно, что игра получит полноценную русскую озвучку.

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В целом же Lego Horizon Adventures позиционируется креативным приключением, в котором объединились пластиковые конструкторы и постапокалиптический мир Horizon. Среди ключевых персонажей будет не только Элой, но и её друзья.