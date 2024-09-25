В четвёртом трейлере Monster Hunter Wilds назвали дату релиза

На трансляции State of Play разработчики из Capcom представили четвёртый трейлер Monster Hunter Wilds. В нём объявили дату релиза игры — 28 февраля 2025 года. Новинка готовится к выходу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Сам трейлер длится свыше трёх минут. В нём можно увидеть геймплейные кадры и кинематографические сцены на движке игры. Заодно зрителям предлагают оформить предварительный заказ, за который можно получить бонусный костюм.

Распространяться Monster Hunter Wilds будет как в стандартном издании, так и в двух расширенных. В состав Deluxe Edition войдёт несколько многослойных доспехов, украшения для сейкрета, кулон, жесты и не только. А за покупку Premium Deluxe Edition можно будет получить специальные многослойные доспехи, набор для профиля охотника и фоновую музыку Proof of a Hero.

Однако наиболее интересным бонусом Premium Deluxe Edition могут показаться два косметических набора. Один из них планируется к релизу весной 2025 года, а второй появится только летом.

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На странице Monster Hunter Wilds в Steam можно ознакомиться и с системными требованиями для PC-версии. Игрокам потребуются как минимум 16 ГБ оперативной памяти и установка на SSD-накопитель, однако размер грядущей новинки пока неизвестен.

Минимальные требования

Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 5600 XT;

Процессор — Intel Core i5-10600, Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 3600;

Оперативная память — 16 ГБ.

Рекомендуемые требования

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 2070 Super, Nvidia GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 6700XT;

Процессор — Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 3600X или AMD Ryzen 5 5500;

Оперативная память — 16 ГБ.

С минимальными системными требованиями придётся довольствоваться «очень низкими» настройками графики в нативном разрешении 720p и апскейлом до 1080p. Ожидаемая частота кадров — 30 FPS.

Система с рекомендуемыми требованиями позволит сыграть в 60 FPS и с разрешением 1080p на «средних» настройках графики. При этом должна быть включена опция генерации кадров.