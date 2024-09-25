Состоялся официальный анонс ремастеров двух частей Legacy of Kain: Soul Reaver

В рамках трансляции State of Play действительно был анонсирован сборник Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, трейлер которого утёк в сеть 24 сентября. Игра выйдет 10 декабря на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

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Игрокам предлагают отпраздновать 25-летие Soul Reaver с помощью обновлённой дилогии. Она рассказывает про мифический конфликт Каина и Разиэля — игроки отправятся на путь мести, в ходе которого придётся расправляться с вампирами и перемещаться между мирами.

Одной из ключевых особенностей Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered называют возможность прохождения как с оригинальной графикой, так и в обновлённом формате. Также обещан русский перевод субтитров.

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За разработку ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver и Legacy of Kain: Soul Reaver 2 отвечают студии Aspyr и Crystal Dynamics. Ранее они выпустили тепло принятый сборник Tomb Raider I-III Remastered, который также улучшал классические игры про Лару Крофт.