В бесплатном обновлении Astro Bot добавят Еву из Stellar Blade и пять новых уровней

В рамках State of Play был показан новый трейлер платформера Astro Bot. Его посвятили будущему бесплатному обновлению, которое выйдет этой осенью. Ключевыми новинками станут пять новых спидран-уровней. А соревноваться с другими игроками получится благодаря таблицам лидеров.

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Также игроки смогут спасти десять новых астроботов. Среди них будут десантник из Helldivers 2 и главная героиня Stellar Blade Ева. О других героях игроки должны узнать позднее.

Глава студии Team Asobi Николя Дусе также решил обратиться к игрокам. Он поблагодарил поклонников за «огромную любовь» и положительные отзывы к Astro Bot. Разработчики остались в восторге от такого приёма и позабавились, глядя на ролики с весёлыми моментами прохождения платформера.

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Напомним, что Astro Bot вышла 6 сентября только на PlayStation 5 и заслужила восторженные отзывы прессы. Сама франшиза должна стать важной для будущего консолей Sony, а разработчики назвали ключевые факторы успеха своей игры.