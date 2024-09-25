Hitman: World of Assassination выйдет для PlayStation VR2 в декабре

Создатели стелс-экшенов Hitman: World of Assassination (HITMAN (2016), HITMAN 2, HITMAN III) объявили о релизе трилогии для PlayStation VR2 в этом декабре.

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Данная версия получит новые функции игры в виртуальной реальности, включая парное оружие, полноценную амбидекстрию (равноценное использование обеих рук) и активную перезарядку, а также реализацию позиционного трекинга, более интуитивное управление и другие улучшения.

Обладатели Hitman: World of Assassination на PS5 смогут разблокировать контент для PlayStation VR2 всего за 10 долларов.

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Кстати, в этом месяце уже состоялся релиз Hitman 3 VR: Reloaded — «новой версии» HITMAN 3 эксклюзивно для шлема виртуальной реальности Quest 3*.

Напомним также, что для PSVR2 и некоторых других устройств виртуальной реальности в этом году выходит Metro Awakening — в ноябре.

*Американская компания Meta признана в РФ экстремистской организацией и внесена в перечень организаций, причастных к терроризму.