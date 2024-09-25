Blizzard показала релизный трейлер Diablo 4: Vessel of Hatred с геймплеем и новинками
Дополнение Vessel of Hatred для Diablo IV выйдет уже 8 октября. К его скорому релизу Blizzard представила свежий трейлер с демонстрацией геймплей и главных новинок. Среди последних:
- продолжение основного сюжета игры;
- новый регион Наханту;
- новый класс Наследник духов;
- наёмники;
- Тёмная Цитадель — новая совместная PvE-задача для персонажей высокого уровня.
Напомним, что в начале августа в Diablo 4 стартовал «Сезон инфернальных орд», который добавил в игру режим «Инфернальные орды», новый тип подземелий и многое другое.
Тем временем общая аудитория серии Diablo превысила 100 млн игроков. А одни только микротранзакции в Diablo 4 принесли Blizzard как минимум 150 млн долларов.