Blizzard показала релизный трейлер Diablo 4: Vessel of Hatred с геймплеем и новинками

Дополнение Vessel of Hatred для Diablo IV выйдет уже 8 октября. К его скорому релизу Blizzard представила свежий трейлер с демонстрацией геймплей и главных новинок. Среди последних:

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продолжение основного сюжета игры;

новый регион Наханту;

новый класс Наследник духов;

наёмники;

Тёмная Цитадель — новая совместная PvE-задача для персонажей высокого уровня.

Напомним, что в начале августа в Diablo 4 стартовал «Сезон инфернальных орд», который добавил в игру режим «Инфернальные орды», новый тип подземелий и многое другое.

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Тем временем общая аудитория серии Diablo превысила 100 млн игроков. А одни только микротранзакции в Diablo 4 принесли Blizzard как минимум 150 млн долларов.