Авторы Stellar Blade показали фоторежим и анонсировали DLC по Nier: Automata
Создатели экшена Stellar Blade анонсировали DLC-коллаборацию с NieR: Automata. Подробностей пока не раскрыли, но пообещали релиз позднее в этом году.
Небольшой тизер DLC по Nier: Automata включили в свежий трейлер, показанный в рамках State of Play. В нём же показали обещанный фоторежим с богатым выбором настроек — точной даты выхода пока нет.
Зато полный оригинальный саундтрек Stellar Blade уже доступен «на всех музыкальных стриминговых платформах».
Напомним также, что Ева из Stellar Blade заглянет в платформер Astro Bot — героиня станет одним из новых астроботов в составе грядущего обновления.
Тем временем на Sony и создателей Stellar Blade успели подать в суд.