Авторы Stellar Blade показали фоторежим и анонсировали DLC по Nier: Automata

Создатели экшена Stellar Blade анонсировали DLC-коллаборацию с NieR: Automata. Подробностей пока не раскрыли, но пообещали релиз позднее в этом году.

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Небольшой тизер DLC по Nier: Automata включили в свежий трейлер, показанный в рамках State of Play. В нём же показали обещанный фоторежим с богатым выбором настроек — точной даты выхода пока нет.

Зато полный оригинальный саундтрек Stellar Blade уже доступен «на всех музыкальных стриминговых платформах».

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Напомним также, что Ева из Stellar Blade заглянет в платформер Astro Bot — героиня станет одним из новых астроботов в составе грядущего обновления.

Тем временем на Sony и создателей Stellar Blade успели подать в суд.