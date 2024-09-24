В сеть слили геймплей ранней версии Vampire: The Masquerade Bloodlines 2

В сети появился игровой процесс ранней версии Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игру создавала студия Hardsuit Labs, а сама версия датирована примерно 2019-2020 годами. Позднее многострадальную RPG передали в руки The Chinese Room — авторов философской Dear Esther.

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В ролике можно увидеть главное меню игры и локацию с мрачным отелем в дождливую погоду. Игрок на видео избил охранника и выпил его кровь, чтобы пройти дальше в лифт. В дальнейшем можно увидеть другие места отеля, в том числе и морг, однако в них нет противников — можно лишь ознакомиться с записками и проработанными декорациями, а также немногочисленными заскриптованными моментами.

По видео становится очевидно, что на тот момент Bloodlines 2 была далека от завершения. Интерфейс выглядит довольно просто, губы персонажей не синхронизированы с речью, а задание с отелем было попросту незавершённым. Судя по имеющейся информации, у разработчиков были значительные проблемы, а саму игру собирались отменить после смены студии.

Пользователи, оценившие утечку геймплея, посчитали, что разработчики из Hardsuit Labs довольно далеко продвинулись в создании Bloodlines 2. Кому-то ранний вариант нравится даже больше, чем актуальная версия за авторством The Chinese Room.

К счастью, теперь у Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 есть окно релиза — первая половина 2025 года. Время от времени разработчики делятся материалами об игре. Например, недавно они рассказали про Анархов и Свободных.