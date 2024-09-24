В сеть утек трейлер ремастеров двух частей Legacy of Kain: Soul Reaver

Помните неожиданное появление таблички с логотипом ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver и Legacy of Kain: Soul Reaver 2 этим летом? Игры действительно существуют, а их трейлер и скриншоты утекли в сеть благодаря магазину PlayStation Store.

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Сборник Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered приурочен к 25-летию франшизы, которая зародилась ещё на первой PlayStation. Пройти игры можно будет как в оригинальной стилистике, так и с обновлённой графикой. В трейлере можно увидеть оба варианта, а также кинематографические сцены в высоком разрешении.

В конце ролика раскрывается дата релиза — 10 декабря на PS4 и PS5. Вероятно появление сборника и на других платформах. Возможно, что ролик должен появиться на грядущей трансляции State of Play — она пройдёт 25 сентября в 01:00 по МСК.

Разработчиками ремастеров стали Crystal Dynamics и Aspyr. Ранее они заслужили похвалу за сборник Tomb Raider I-III Remastered. Туда входили первые три приключения Лары Крофт, но с улучшенной графикой и другими современными особенностями.