Создатели Dead by Daylight выкупили студию разработчиков Darkest Dungeon

Компания Behaviour Interactive, создавшая многопользовательский хоррор Dead by Daylight, приобрела студию Red Hook. Она известна выпуск рогалика Darkest Dungeon и его продолжения. Примечательно, что покупка произошла вскоре после отмены шутера Project T и закрытия Midwinter Entertainment.

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Разработчики из Red Hook Studios сохранят творческий и оперативный контроль над своими играми. А вот создатели Dead by Daylight смогут сосредоточиться на ужасах, которые заняли центральное место в новой стратегии компании.

Генеральный директор Behavior Interactive Реми Расин заявил, что компания стремится стать «синонимом» жанра хорроров, окружая себя библиотекой «исключительных» игр этого жанра. А вот соучредители самой Red Hook считают, что партнёрство поможет студии сосредоточиться на превращении Darkest Dungeon в «абсолютного лидера» жанра тёмного фэнтези и потенциальном развитии франшизы до масштабов Dragon Age.

Также глава Behavior Interactive отметил, что новое приобретение поможет снизить риски обеим компаниям, а разработчики из Red Hook смогут надеяться на стабильность. Такое заявление подтверждает неуверенность авторов Dead by Daylight в отменённой Project T.

Реми Расин напомнил о судьбе этой игры. В компании уверены, что кооперативный шутер не смог бы стать успешным на сегодняшнем игровом рынке, а сотрудникам Midwinter предложили встать на должности в канадских офисах Behavior Interactive — это должно помочь смягчить последствия от закрытия студии.