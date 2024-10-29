Нашествие криптовалютных кликеров и причем здесь финансовые пирамиды

«Хомяк» в Telegram и нашествие криптовалютных кликеров — один из главных трендов 2024 года. Но это не первая и далеко не последняя попытка создать игру, в которой якобы можно заработать реальные деньги. Портал eurogamer.net рассказал о том, с чего все началось и почему кликеры такие скучные.

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Повальный тренд на кликеры с интеграцией криптовалют начался ранее в 2024 году из-за релиза NotCoin: простейшего приложения для Telegram, где игрокам нужно тапать по виртуальной монетке на экране. Оно было настолько простым, что не вызвало никакой реакции в информационном поле — у игры просто не было очарования Cookie Clicker.

Тем не менее, NotCoin привлекла миллионы игроков. Вероятно, благодаря обещанию выдать аудитории ценные токены пропорционально тому, сколько монеток они заработали внутри игры. Подобные акции, известные в мире крипты как «эйрдропы», зачастую проводятся при запуске новых криптовалют, чтобы привлечь пользователей и, потенциально, повысить цену валюты. Так, миллионы выданных токенов $NOT привели к скачку курса до $0,02896 вскоре после дропа. А это значит, что игроки, продавшие все свои токены вскоре после выдачи, могли получить «бесплатные» сотни долларов. На момент написания этого текста цена значительно упала — до $0,007754.

Очевидно, успех NotCoin породил множество подражателей, которые надеялись срубить быстрых денег на тренде tap-to-earn игр. Одним из них была Banana — игра, взлетевшая в топ Steam пару месяцев назад. А в Telegram вообще появились сотни аналогичных приложений, рассчитанных на крипто-сообщество, обитающее в мессенджере.

На сегодняшний день лидером на этом рынке считается Hamster Kombat — кликер, где игрок выступает в роли хомяка, управляющего криптовалютной биржей. Игра работает почти так же, как и NotCoin, но помимо нажатия на монетку (или хомяка) нужно также реинвестировать в виртуальную биржу, чтобы получать пассивный доход.

Авторы Hamster Kombat пока еще не запустили собственный токен, но эйрдроп в размере миллионов штук намечен на 26 сентября. По словам команды разработчиков, аудитория проекта превышает 300 млн пользователей. В некоторых странах игра настолько популярна, что даже замминистра обороны Ирана раскритиковал Hamster Kombat — игра якобы слишком отвлекает людей от президентских выборов.

Токены и потенциальная возможность заработать выполняют роль мотиваторов, которые ускоряют рост сообщества. Однако их недостаточно, чтобы поддерживать сообщество в долгосрочной перспективе. Для этого также необходима грамотная реклама и способность выполнять обещания, не говоря уже об увлекательных механиках. Хороший геймплей и твердая мотивация — это идеальное сочетание, которое, в теории, позволяет поддерживать постоянный рост сообщества.

Но как раз последний пункт и вызывает вопросы к Telegram-кликерам — ни один из них нельзя назвать интересным или увлекательным. Некоторые, конечно, пытаются внедрить какие-то уникальные механики. Например, в Catizen нужно сочетать кошек одного уровня, чтобы делать их более ценными. Но большинство прочих просто меняют монетку на экране на какие-нибудь другие объекты — хоть хомяка, хоть мультяшное лицо Илона Маска.

Крипто-кликеры — предельно безмозглые приложения, едва подпадающие под определение игры. Они не могут повторить даже самый базовый нюанс Cookie Clicker — потенциально бесконечное время прохождения. Многие кликеры, напротив, постоянно ставят перед игроком преграды, чтобы вынудить его возвращаться каждые пару часов или тратить реальные деньги.

Но скучнейшие механики — пожалуй, меньший из грехов подобных игр. В отчаянной погоне за пользователями почти каждый подобный проект награждает игроков за приглашенных друзей, а некоторые даже требуют реферальной программы для прогресса. По сути, все это напоминает финансовую пирамиду, только в качестве награды они предлагают криптовалютные токены.

Получать прибыль за игры — мечта многих, и теперь миллионы людей гонятся за подобным шансом в криптовалютных кликерах. Однако хищнические трюки и обманчивые обещания, заманивающие игроков, выглядят как плохая первая итерация идеи. Однажды кто-то наверняка найдет способ сделать отличную игру, в которой можно зарабатывать реальные деньги. Но Telegram-приложения — не тот случай.