Баран и медведь показали кровавые «анималити» в трейлере Mortal Kombat 1

NetherRealm выпустила свежий трейлер Mortal Kombat 1. В центре внимания вновь оказались «анималити» (Animality) — новый вид добивания, который появится вместе с приходом дополнения Khaos Reigns. Если ранее ролик посвящали жестокой акуле Джонни Кейджа, то теперь расправляться с противниками будут медведь и баран.

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Героями, чьими тотемными животными стали медведь и баран, оказались Генерал Шао и Рейко. Они магическим образом трансформируют свой облик. Медведь жестоко валит оппонента на землю и заживо грызёт его, а вот баран разрубает врагов с помощью своих мощных рогов.

«Анималити» будут доступны бесплатно для всех игроков базовой версии Mortal Kombat 1. В конце ролика видно и некоторых других зверей, включая гориллу, тигра и даже скорпиона. Очевидно, что у каждого из них будут собственные кровавые добивания.

Напомним, что релиз дополнения Khaos Reigns состоится сегодня вечером на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. К аддону уже выпустили релизный трейлер. Покупателям DLC станут доступны новые бойцы: Нуб Сайбот, Сайракс и Сектор.