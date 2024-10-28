Как настроить прицел в Deadlock: инструкция

Говорят, хороший интерфейс не должен бросаться в глаза, но прицел — исключение, подтверждающее это правило. В Deadlock на экране происходит столько всего, что прицел всегда нужно видеть идеально, а для этого его желательно настроить. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

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По факту, стандартный прицел в Deadlock довольно удобен, но некоторые игроки предпочитают менять его цвет, чтобы не потерять перекрестье в хаотичных перестрелках. Можно также поправить высоту линий, окружающих центральную точку, и сделать их шире. Если также снизить расстояние между точкой и линиями, то получится почти идеальный значок + , который всегда хорошо виден на экране.

Чтобы сделать такой прицел, откройте консоль внутри игры (по умолчанию — кнопкой F7) и введите следующие команды.

citadel_crosshair_color_r 255; citadel_crosshair_color_b 183; citadel_crosshair_color_g 0; citadel_crosshair_pip_border true; citadel_crosshair_pip_opacity 1; citadel_crosshair_pip_width 4; citadel_crosshair_pip_height 16; citadel_crosshair_pip_gap 0; citadel_crosshair_dot_opacity 0.7; citadel_crosshair_dot_outline_opacity 1

Настройки прицела в Deadlock

Если вы хотите подобрать собственные параметры прицела, то перейдите в режим песочницы из главного меню, откройте настройки и просто передвигайте ползунки на странице Reticle Settings. Однако если вы хотите получить доступ к более подробным настройкам, то вам понадобится консоль.

Ниже — список консольных команд, влияющих на внешний вид прицела.

citadel_crosshair_color_r: — насыщенность красного цвета.

citadel_crosshair_color_b: — насыщенность синего цвета.

citadel_crosshair_color_g: — насыщенность зеленого цвета.

citadel_crosshair_pip_border [true/false]: включает или отключает черные границы вокруг линий прицела.

citadel_crosshair_pip_opacity: — прозрачность линий прицела.

citadel_crosshair_pip_width: — ширина линий прицела.

citadel_crosshair_pip_height: — длина линий прицела.

citadel_crosshair_pip_gap: — расстояние между линиями и центром прицела.

citadel_crosshair_dot_opacity: — прозрачность центра прицела.

citadel_crosshair_dot_outline_opacity: — прозрачность черной рамки вокруг линии прицела.

Альтернативный способ: генератор прицелов Deadlock

Наконец, если вы хотите получить простой доступ к полной палитре опций, попробуйте фанатский инструмент deadlockcrosshair.com. Он позволяет менять настройки прицела и видеть изменения в реальном времени, чтобы каждый параметр можно было настроить точечно. После настройки вам останется лишь нажать на кнопку Copy Config и скопировать код в консоль игры.